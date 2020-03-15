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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Tüm izinler iptal

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Tüm izinler iptal

15.03.2020, 16:18

Mevlüt Çavuşoğlu, önlemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 'Bakanlıkta bütün izinleri kaldırdık. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da alması gereken tedbirler var. 'nin tedbirleri yurt dışında takdir topladı. Bazıları uzmanlık, bazıları tıbbi cihaz yardımı istedi." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken 'Bakanlıkta bütün izinleri kaldırdık.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:
Bakanlığımızda destek birimi kurduk ve 24 saat hizmet veriyor. Bugün biz de bakan yardımcılarımızla birlikte çalışmalarımızı beraber gözden geçirdik.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da alması gereken tedbirler var. Arkadaşlarımızı teyakkuz halinde çalışıyorlar. Tüm izinleri kaldırdık.
Virüsün yaygın olduğu vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı yerlerde ikinci nöbetçi telefon uygulamasına da geçtik.

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