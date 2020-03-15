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İçişleri Bakanlığından açıklama! Eğlence mekanlarına koronavirüs yasağı

İçişleri Bakanlığından açıklama! Eğlence mekanlarına koronavirüs yasağı

15.03.2020, 22:14 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020,22:22

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 valiliğine gönderilen 'koronavirüs tedbirleri' genelgesinde, salgın nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi. Genelge ile koronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı. Genelgede; koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde; umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin yarın saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.

Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

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