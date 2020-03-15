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ve 'dan önlemi! Kütüphaneler o tarihe kadar kapalı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan koronavirüs önlemi! Kütüphaneler o tarihe kadar kapalı

15.03.2020, 15:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020,15:57

ve ile ilgili tedbirlere devam ediyor. Alınan karara göre, bakanlığa bağlı tüm kütüphaneler, arasında okuyucu hizmetlerine kapalı olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Bakanlıktan, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA

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