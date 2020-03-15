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Medine’den gelen Umre yolcuları ’da karantinaya alındı

Medine’den gelen Umre yolcuları Ankara’da karantinaya alındı

15.03.2020, 09:44

'da, Umre'den dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı.

Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Yolcular uçak içerisinde sağlık taramasından geçirildi.

Gelen yolcular, boşaltılan Gölbaşı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurduna, havalimanına ait servislerle getirilerek, gözlem altına alındı. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarmıştı.

DHA

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