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grup toplantılarını iptal etti

Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti

15.03.2020, 15:21

, , , İYİ Parti ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında grup toplantılarını iptal etti. Mecliste bu hafta grup toplantıları yapılmayacak.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

AA

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