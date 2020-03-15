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Son dakika: Umreden dönen yolcularla ilgili 'ndan açıklama

Son dakika: Umreden dönen yolcularla ilgili Sağlık Bakanı'ndan açıklama

15.03.2020, 12:27 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020,12:31

Son dakika haberine göre, Umreden dönen ve ile 'da karantina altına alınan yolcularla ilgili Fahrettin Koca açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım! ifadelerine yer verdi.

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