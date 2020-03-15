Son dakika haberine göre, Umreden dönen ve Ankara ile Konya'da karantina altına alınan yolcularla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
UMREDEN dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki ÖĞRENCİ YURTLARINDA KARANTİNA MANTIĞIYLA ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım! ifadelerine yer verdi.
Son dakika: Umreden dönen yolcularla ilgili Sağlık Bakanı'ndan açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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