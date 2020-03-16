‘Aşı kısa sürede başarılı olacak’

Dünyanın korona virüsüyle mücadelesi sürerken, ABD'deki Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nün baş araştırmacısı olan Türk Profesör Dr. Derya Unutmaz'dan sevindirici bir haber geldi. Türkiye'nin ABD ve pek çok Avrupa ülkesinin tam tersine korona virüs salgınında zamanında ve çok doğru adımlar attığını söyleyen Prof. Dr. Unutmaz, "Bu noktadan sonra salgını kontrol etmenin yolu, mümkün mertebe çok test yapmak. Örneğin yurt dışından giriş yapan herkese, bunların temas ettiği kişilere, hastanelerde tüm sağlık personeline test yapılmalı" dedi.

'ÖNLEMLER AŞIRI DEĞİL'

Virüsü anlamaya çalıştıklarını kaydeden Derya Unutmaz, "Amerika'da çalışmalara başladık. İnanılmaz bilimsel ilerleme var, tedavi ve aşıda çok kısa sürede başarı gösterilecek. Örneğin HIV /AIDS çalışmalarında 3-5 yılda elde edebildiğimiz sonuçları koronavirüs konusunda 3-4 ayda gerçekleştirdik. Önlemler çok aşırı görünebilir ama değil. Bunun bedeli aşırı büyük. Bu bakımdan Türkiye adımlarını zamanında attı" diye konuştu.