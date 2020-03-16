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Azeri iş adamı Gurbanoğlu ’den gözaltına alındı

Azeri iş adamı Gurbanoğlu FETÖ’den gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 16.3.2020

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Palmali Şirketler Grubu sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Gurbanoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. İş adamının Levent'teki iş yerinde de arama yapıldığı öğrenildi. Gurbanoğlu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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