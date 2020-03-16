İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Palmali Şirketler Grubu sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Gurbanoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. İş adamının Levent'teki iş yerinde de arama yapıldığı öğrenildi. Gurbanoğlu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Azeri iş adamı Gurbanoğlu FETÖ’den gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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