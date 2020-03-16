Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."