Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı 11 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/F1CnyuFDc0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2020
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