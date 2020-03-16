İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının gününü açıkladı.
Altun yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir." ifadelerine yer verdi.
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Başkan Erdoğan'ın başkanlığında çarşamba günü koronavirüs toplantısı yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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