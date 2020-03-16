  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başkan Erdoğan'ın başkanlığında çarşamba günü koronavirüs toplantısı yapılacak

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında çarşamba günü koronavirüs toplantısı yapılacak

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında çarşamba günü koronavirüs toplantısı yapılacak

16.03.2020, 23:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,00:01

İletişim Başkanı , Başkan 'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının gününü açıkladı.

Altun yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir." ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik açıklamalar! "Yeni vakalarımız var" Son dakika: Koronavirüs hakkında provokatif paylaşım yapan 19 kişi gözaltına alındı Bankalardan emeklilere koronavirüs uyarısı! Şubelere gitmeden...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında çarşamba günü koronavirüs toplantısı yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA