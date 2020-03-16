Çin ve Güney Kore’de elde edilen başarı Türkiye'nin şansı

Koronavirüs Bilim Kurulu’nda yer alan Prof.Dr.Tevfik Özlü, Yeni Asır Haber Müdürü Erhan Gülenç’e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çin ve Güney Kore’de yakalanan başarının umut verici olduğunu belirten Özlü, “Gerekeni yaparsak virüsle başa çıkarız” dedi.

Dünya korona virüsün pençesinde... Türkiye'de durum Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi durumda, şu an korona virüs teşhisi konulmuş sadece 6 vatandaşımız var. Buna rağmen bazı çevreler insanlarımıza ısrarla bir karamsarlık pompalamaya çalışıyor. Ben de bu hastalıkla ilgili zaman zaman karamsar düşündüğüm oldu. Ancak dün Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda yer alan Prof.Dr.Tevfik Özlü ile yaptığım görüşmede olumlu düşünecek birçok nokta da olduğu kanısına vardım. "Şimdi evde oturma zamanı" diyerek tedbirlerin rehavete kapılmadan uygulanması gerektiğine vurgu yapan Prof.Dr.Özlü, diğer yandan bunun tedavi edilemeyen bir hastalık olmadığını ve Çin ile Güney Kore gibi ülkelerde bu konuda önemli başarılar sağlandığını anlattı.

ÇİN'İN BAŞARISI BİZE UMUT

Prof. Dr. Özlü'ye ilk olarak virüsün çıkıp yayıldığı ülke olan Çin'in bu işi nasıl başardığını sordum. Çin'in radikal tedbirler alarak yapılması gereken hemen her şeyi yaptığına dikkat çeken Özlü, "Bu tedbirler işe yaramış oldu. Yani tedbirleri alır ve gerekeni yaparsanız gerçekten bu virüsle başa çıkılabiliyor. Dünyaya bunu göstermiş oldular, bize de bir örnek oldu. O açıdan bu da bizi umutlandırıyor" dedi. "Çin'de gördüğümüz, vakaların yüzde 80'i zaten hafif olarak atlatıyor, 15-20 günde toparlıyor ve iyileşiyor" diyen Özlü, "Geri kalan yüzde 20'sini yatırıp tedavi ediyorlar, onlar da tedavi edilince evine gönderiyorlar. Kayıpları işte yüzde 2 civarında" diye konuştu. Özlü, dünyada korona virüsten ölümlerin 5 bini aştığını ancak buna rağmen tedavi olup taburcu olanların sayısının da çok büyük bölümü Çin'de olmak üzere 80 bine yaklaştığına dikkat çekti.

İŞTE KULLANILAN İLAÇLAR

Çin ile birlikte Güney Kore gibi ülkelerin de tedavide önemli başarı sağladığını anlatan Prof.Dr.Özlü, bu hastalığın tedavisinde bir çok ilacın kullanıldığını ifade etti. Özlü, şu bilgileri verdi: "Mesela Kinin isimli sıtma ilacı ile ilgili olumlu sonuçlar var. Bir de Remdesevir diye henüz deneysel olarak kullanılan anti viral bir ilaç var. Bunu üreten firma ile bir protokol yaptılar ve deneme amaçlı olarak hastalar üzerinde kullanıldı ve olumlu sonuçlar alındı. Onun dışında 'infulenza' tedavisinde işe yarayan bazı antiviral ilaçlar da kullanıldı. Mesela Oseltamivir gibi ilaçlarla ilgili de olumlu sonuçlar var. Başka pek çok ilaç da var. Bu ilaçlar Türkiye'de de var. Remdesevir konusunda ise Bakanlığın bir girişimi olabilir" dedi. Özlü, şu an Türkiye'de görülen 6 vakada da muhtemelen bu tedavilerin uygulandığını söyledi. Özlü'ye "Bu hastalığın tedavisinin olması henüz daha 6 vakası olan Türkiye için bir şans olarak değerlendirilmeli değil mi?" diye sordum. "Tabi ki, hepimiz için bir şans" diyerek şunları söyledi: "Dünyada yaygın olarak bu tedaviler kullanılıyor ve işe yarıyor. Sadece bu ilaçlar da değil bunun dışında bu hastalara oksijen, yapay solunum desteği ve sıvı desteği veriliyor. Tabi ki, hiç hasta olmamak daha iyi ama hasta olursanız da 'ilacı yok' dememek lazım. İnsanlar tedavisi yok diye karamsarlığa kapılmasınlar."

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda yer alan Prof.Dr.Tevfik Özlü virüsle mücadele çalışmaları konusunda umut verici açıklamalarda bulundu.

EVDE OTURMA ZAMANI

"Ancak nasıl olsa tedavisi var diye hafife de almamak lazım. Çünkü bu çok büyük bir tehdit" diyen Prof.Dr.Özlü, şöyle devam etti: "En çok üzerinde durulması gereken konu, izolasyon. İnsanlarımız hala kıraathanelere, kafelere, AVM'lere gidiyorlar, toplu taşıma araçlarına biniyorlar. Bunları zorunlu olmadıkça yapmamaları lazım. Yine insanlarımız en önemli konulardan biri olan 1 metrelik mesafeyi korumuyorlar, hala birbirlerine sarılıyorlar, tokalaşıyorlar. Bizim en büyük problemimiz bu. Tabi bu tehlikeyi yeterince ciddiye alan insanlarımız da var ama hala bunları devam ettirenlerde. Şu anda evde oturulacak zaman, acil olmayan evinde oturmalı."



ÜLKEMİZ BAŞARILI OLDU

Prof. Dr. Özlü'ye Türkiye'de yeni tedbirlerin alınmasına gerek olup olmadığı sorusunu da yönelttim. Şu an görüldüğü gibi Türkiye'de kontrolden çıkmış bir durum olmadığını vurgulayan Özlü, "Alınan kararların şu an işe yaradığı gözüküyor. Umarım sonuna kadar böyle gider. Tabii, bu dinamik bir süreç. Olayın seyrine göre yeni stratejiler belirlenip yeni kararlar alınabilir" diye konuştu.



YAZ İÇİN UMUT VAR

Prof.Dr.Özlü'ye virüsün yaz aylarıyla birlikte sıcakta etkisini yitireceği yönündeki değerlendirmeleri sordum. Özlü şunları söyledi: "Bu korona virüslerin daha önceki salgınları böyle seyrettiği için gözleme dayalı bir umut. Yeni virüs farklı da seyredebilir, göreceğiz."

Erhan GÜLENÇ