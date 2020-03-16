İdlib’de ilk Türk-Rus devriyesi icra edildi

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda ilk Türk-Rus ortak devriyesi icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi" ifadelerine yer verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirdiği İdlib konulu görüşmeden çıkan karar çerçevesinde, M-4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre, güneyinde 6 kilometre derinliğinde güvenli koridor tesis edilecek.



Yunan polisi öldürüyor Türkiye yardıma koşuyor

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askerin şehit edilmesinin ardından Türkiye Avrupa ülkelerine gidilen sınır kapılarını göçmenlere açtı. Yunan polisi ise sert tedbirler alıp sınırı geçenlere hem gaz bombası hem de gerçek mermiyle müdahale etti. Bu müdahaleler sonucunda çok sayıda göçmen hayatını kaybetti. Yunan polisi bunları yaparken, Türk polisi de göçmenlere her yerde hayati destek veriyor. Türk ordusunun terör örgütü PYD-YPG ve PKK ile mücadele etmek için girdiği Suriye'nin Tel Abyad kentinde şimdi Türk polisi, hemşiresi ve doktorları görev yapıyor. Türk güvenlik güçleri gıda ve giyecek yardımı yaparken, doktor ve hemşireler de hastalara sağlık hizmeti veriyor.

Tel Abyad'da vatandaşların her türlü ihtiyacı karşılanıyor.