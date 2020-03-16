İtalya’da bir günde 368 kişi hayatını kaybetti

Çin'de yeni vaka sayısı ve ölüm sayılarında büyük düşüşün sağlandığı korona virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'yı tehdidi sürdürüyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükselirken; vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı.