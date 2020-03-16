Kan emen dolandırıcılar virüsü de kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin 184 numaralı hattan bilgi verdikten sonra geldiğinin altını çizen İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Korona virüs testi ya da taraması için geldiklerini söyleyenlere inanmayın. Bu gibi durumlarda hemen polisi arayın" dedi.

ÇEŞME'DE DENEDİLER İZMİR'İN

Çeşme ilçesine bağlı Fahrettinpaşa Mahallesi'nde kendilerini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve korona virüs taraması yapacaklarını söyleyen kimliği belirsiz kişiler, evlere girmeye çalıştı. Bir ev sahibi ise durumdan şüphelenerek konuyu mahalle muhtarına iletti. Mahalle muhtarı Rasim Özgül mahalle sakinlerini, "Duyarlı ve dikkatli sokak temsilcim, 184 SABİM'i arayarak konuyu iletmiştir. Sağlık Bakanlığı böyle bir çalışma olmadığını, aynı şekilde yüzlerce ihbar olduğunu söylemiş. Bu durumdan yararlanmak isteyen kötü niyetlilerin tuzağına düşmeyelim" diyerek uyardı.

Muhtar Rasim Özgül

FATİH ŞENDİL