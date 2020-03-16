Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 1 kişinin daha yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. Bakan Pilli, otellerde gözlem altında tutulan turistlerden üçüne yapılan testlerin ise negatif çıktığını kaydetti. KKTC'de daha önce 4 turist ve 1 KKTC vatandaşında virüs tespit edilmişti.
KKTC’de 6 vaka var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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