Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Ankara'da...

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 13.30'da bir kez daha bir araya geliyor. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanacak kurulun gündeminde yeni vakalar ve alınacak önlemler yer alıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak. Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.