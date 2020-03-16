Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 4 bin 585'e yükselirken; 10 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 4 bin 480 kişide virüs tespit edildiği ve 91 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise 6 bin 391 kişide virüs tespit edildiği; 196 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Orta Avrupa’da panik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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