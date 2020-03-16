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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: O belge gerçek dışıdır!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: O belge gerçek dışıdır!

16.03.2020, 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020,12:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " ve ’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR. "ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan "GİZLİ" belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR. "ifadelerine yer verdi.

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