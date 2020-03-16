Son dakika: Bakanlık açıkladı! Sürücü kursları sınavları da ertelendi

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'de bir dizi önlemler aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, virüs salgınının önüne geçmek için sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.