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Son dakika: Bakanlık açıkladı! Sürücü kursları sınavları da ertelendi

Son dakika: Bakanlık açıkladı! Sürücü kursları sınavları da ertelendi

16.03.2020, 12:57 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020,13:19

Son dakika haberine göre, 'ndan, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 160 bini aştı, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler alınmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'de bir dizi önlemler aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, virüs salgınının önüne geçmek için sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

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