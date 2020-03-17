ABD’de 69 ölü oldu

ABD'de de korona virüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 3 bin 774 vakanın bulunduğu ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 69 olarak açıklandı. Son 24 saatte ABD'de 12 kişi daha yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 823 arttı.



Almanya'da vaka sayısı 5 bin 813'e yükselirken, 13 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 5 bin 437 kişide virüs tespit edildiği ve 127 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



İNGİLTERE'DE VAKA SAYISI 1391

İngiltere'de de korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Vaka sayısı ülke genelinde 1391'e ulaştı.