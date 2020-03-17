Avustralya’da terör saldırısı hazırlığı yapan kişi yakalandı

Avustralya'nın yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) terör saldırısı hazırlığında olduğu ileri sürülen 21 yaşındaki aşırı sağcı Joshua Lucas polis tarafından yakalandı. İnternet üzerinden ateşli silahlar ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler dahil pek çok askeri teçhizat satın almaya çalıştığı belirtilen Lucas, operasyonla etkisiz hale getirildi. Şubat ayından itibaren sosyal medyadaki aşırılık yanlısı paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine takibe alınan zanlının hükümet karşıtı, antisemitik, Neonazi yanlısı olduğu ve yerli halk (Aborjinler) ile birçok gruba karşı nefret duygusuna sahip olduğu ifade edildi.