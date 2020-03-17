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Başkan Erdoğan Avrupalı liderlerle video konferansla görüştü

Başkan Erdoğan Avrupalı liderlerle video konferansla görüştü

17.03.2020, 18:45

Başkan , Emmanuel Macron, Almanya ve İngiltere Başbakanı 'la video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüştü.

NELER KONUŞULDU?

Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da başlayan görüşmede Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Görüşmede ayrıca koronavirüs konusu da gündeme geldi.

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