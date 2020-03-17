Başkan Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüşecek

Suriye'nin İdlib kentinde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeye çıkmasının ardından, gözler bugün yapılacak Türkiye- Almanya-Fransa telekonferans zirvesine çevrildi. Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan ancak korona virüsü önlemleri çerçevesinde telekonferansa çevrilen zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel yer alacak. Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın da konferansa katılımının beklendiği öğrenilirken, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin önceliklerini ve yapılması gerekenleri bir kez daha aktaracağı zirvede Türkiye'deki sığınmacıların Avrupa'ya geçişleri ve İdlib'de kalıcı ateşkes konularında önemli bir yol haritasının açıklanması bekleniyor. Telekonferansın saat 18.00'de başlaması bekleniyor.