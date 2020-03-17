  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başkan Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüşecek

Başkan Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüşecek

Başkan Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüşecek
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Suriye'nin İdlib kentinde Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeye çıkmasının ardından, gözler bugün yapılacak Türkiye- Almanya-Fransa telekonferans zirvesine çevrildi. Daha önce İstanbul'da yapılması planlanan ancak korona virüsü önlemleri çerçevesinde telekonferansa çevrilen zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel yer alacak. Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın da konferansa katılımının beklendiği öğrenilirken, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin önceliklerini ve yapılması gerekenleri bir kez daha aktaracağı zirvede Türkiye'deki sığınmacıların Avrupa'ya geçişleri ve İdlib'de kalıcı ateşkes konularında önemli bir yol haritasının açıklanması bekleniyor. Telekonferansın saat 18.00'de başlaması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA