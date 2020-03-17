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Başkan Erdoğan zirve öncesi Vahdettin Köşkü'ne geçti

Başkan Erdoğan zirve öncesi Vahdettin Köşkü'ne geçti

17.03.2020, 15:27

, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yapacağı telekonferans öncesi 'ne geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı bir telekonferans gerçekleştirecek. Telekonferansta koronavirüs konusunun da ele alınacağı öğrenildi.

DHA

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