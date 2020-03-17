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Cemaatle namazlara bir süre ara verildi

Cemaatle namazlara bir süre ara verildi
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini açıkladı. İslam dininin insan sağlığına her zaman önem verdiğini vurgulayan Erbaş, salgın riski ortadan kalkana dek camilerde ve mescitlerde cemaatle birlikte namaz kılınmayacağını söyledi.

ÖĞLE YETERLİ

Başkan Erbaş, "Ülkemizde vaka sayısının artmaya baş-laması ile birlikte tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Camii ve mescitlerde cemaat ile kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir. Cuma namazı başta olmak züere camii ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma yerine öğle namazı yeterlidir" açıklamasını yaptı.

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