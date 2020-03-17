  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak

17.03.2020, 15:37

Valisi Mustafa Masatlı, 'nin sınırındaki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü 'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu geceden itibaren geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Masatlı, ilgililerle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yaptığı değerlendirme toplantısının ardından AA muhabirine, Kovid-19 salgınına karşı çeşitli tedbirler aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda sınır kapılarında da önlemler alındığına işaret eden Masatlı, aynı çerçevede Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki yolcu giriş çıkışının da geçici süreyle durdurulacağını açıkladı. Masatlı, uygulamanın Türkiye saatiyle 00.00'da, Gürcistan saatiyle 01.00'den itibaren yürürlüğe gireceğini ve Türk ile Gürcülerin yanı sıra diğer ülke vatandaşları için geçerli olacağını kaydetti.

Vali Masatlı, söz konusu sınır kapılarındaki yük taşımacılığının ise süreceği ifade etti. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci de her iki ülkenin ortak onayıyla gece yarısı kararın uygulanacağını belirtti. Demirci, "Koronavirüsle yoğun mücadele içindeyiz. Bu uygulama da bunlardan biri. Bu karar alınan tedbirler için olumlu. Temennimiz, alınan karar ve yapılan uygulamalarla vatandaşımız bu virüsten zarar görmeden süreci atlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Masatlı başkanlığında yapılan toplantıda, söz konusu sınır kapılarında alınan tedbirler değerlendirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine kapatılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA