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’de durdu Avrupa’da zirve yaptı

Çin’de durdu Avrupa’da zirve yaptı
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Çin'de vaka ve ölüm sayılarında büyük bir azalma gözlemlenirken, virüs dünyanın geri kalanında hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1809'a yükseldi, vaka sayısı da 24 bin 747'ye çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur ise, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 724'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 13 bin 938'e çıktığını bildirdi.

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