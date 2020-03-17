Çin'den koronavirüs aşısına onay!

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'de, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 7 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı Çin'de geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi.

ABD'DE KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN İLK KLİNİK DENEYLER BAŞLADI ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) yaptığı yazılı açıklamada, Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde (KPWHRI), koronavirüse (Covid-19) karşı tasarlanmış araştırma aşamasındaki aşının değerlendirildiği klinik deneylerin ilk aşamasının başladığını duyurdu.