‘Gizli’ belgeler gerçek dışı

sosyal medyada koronavirüs önlemleri kapsamında "tüm iş yerlerinin kapatılacağı" gibi ifadelerin yer aldığı sözde 'gizli' ibareli sahte 'Sağlık Bakanlığı genelgesiyle' ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığı iddia edilen ve sosyal medyada yer alan belge paniğe neden oldu. Bakan Fahrettin Koca adına, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut imzası bulunduğu ileri sürülen belgede, 20 Mart'tan itibaren insanların toplu bir araya geleceği bütün yerlerin ve 3 kişiden fazla çalışanı bulunan işletmelerin kapatılması, 23 Mart tarihi itibarı ile de süpermarketlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 16.00'a kadar açık olmaları gibi önlemler alındığı ifadeleri yer aldı.

Belgeyi sosyal medyada gören çok sayıda vatandaş bakanlığa bağlı birimleri arayarak doğru olup olmadığını teyit etmeye çalıştı.Bakan Koca ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada belgenin gerçek dışı olduğunu duyurdu. Bakan Koca, "Sosyal medya ve WatsApp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşme-sini amaçlayanlar var. Hassasiyetimizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber resmen yapılan açıklamadır" ifadelerini kullandı.