İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla havalimanında yolcular arası bekleme mesafesini belirleyen "kırmızı bant" uygulaması başlattı. Sıraya girilen noktalara kırmızı bant çekilerek, yolcuların yakın temasta bulunmalarının önüne geçildi. "Kırmızı bant" uygulaması ile "sosyal mesafeleşme" kuralları çerçevesinde yolcuların seyahatleri daha güvenli hale getirildi.
Havalimanında “kırmızı bant” uygulaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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