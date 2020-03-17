Istanbul’da şafak operasyonu

İstanbul Narkotik ekipleri, dün şafak vakti Arnavutköy ve Eyüpsultan ilçelerinde hakkında gözaltı kararı olan 51 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen, hakkında gözaltı kararı olan çok sayıdaki şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.