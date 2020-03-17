İstanköy’de mahsur kalan Türkler Bodrum’a döndü

Türkiye'nin korona virüsü salgını görülen ülkeler için aldığı önlemler kapsamında, geçen cuma günü yapılması gereken İstanköy (Kos) - Bodrum feribot seferleri yapılmayınca Bodrum'da 35 Yunan vatandaşı, İstanköy'de ise 14 Türk ve 1 Kolombiya uyruklu vatandaş mahsur kaldı. Önceki gün sabah saatlerinde "Fahri Kaptan 3" isimli feribot, 35 Yunan yolcuyu İstanköy'e götürdü. Feribot 14 Türk ve bir Kolombiyalıyı da alarak Bodrum'a döndü. Yolcular sağlık kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

ADEM ÜLKER