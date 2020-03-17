İtalya'daki Türkler koronayı anlattı: Bizden ders alın

Korona virüsünün Çin’den sonra en etkili şekilde görüldüğü ülke olan İtalya’da yaşayan Türkler, korona virüsü ile mücadelede yapılması gerekenleri anlattı. Avukat Özge Altop ve Doktor Meral Pasin, İtalya’nın çok geç harekete geçtiğini belirterek “Herkes Türkiye’nin aldığı önlemleri konuşuyor. Tedbiri asla bırakmayın” dediler.

İtalya'da uzun yıllardır yaşayan avukat Özge Altop ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Meral Pasin, korona virüs sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen ülkedeki son durum anlattı ve bu virüsün yayılmasını önlemek için halen vakti olan Türkiye'ye tavsiyelerini Yeni Asır okurları için paylaştı. Altop ve Pasin, "İtalya yaptı ama siz yapmayın. Ders alın" diye konuştu.



Avukat Özge Altop

TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYORLAR

İtalya'da herkesin Türklerin başarısını alınan erken tedbirleri konuştuğunu belirten Avukat Özge Altop, "Yaşadıklarımızdan ders olarak şunları öneririm, kalabalık ortamlara gitmeyin, yanyana oturmayın, maske takın, toplu ortamlara girmeyin, kısacası evinizde oturun. Evden işlerinizi yürütebilecekseniz evden çalışın, mümkün değilse bulunduğunuz ortamı dezenfekte edin. Ne kadar erken önlem alırsanız özgürlüğünüzü o kadar erken kazanırsınız" diye konuştu. Şu anda herkesin evden çalıştığını ve ancak acil durumlarda dışarıya çıkılabildiğini anlatan Altop, "Yoğunluk kuzeyde ancak güneye son anda gidenlerin de virüsü taşıdığı ve önümüzdeki günlerde orada da vaka sayısının artacağı düşünülmekte. Ancak bu hale gelene kadar İtalyanlar hiç bunlara dana önceden uymadı. Dolayısıyla marketlere hücum edilmesine gerek yok. Çünkü böyle bir tutum virüsün yayılması için mükemmel bir ortam yaratır. Türkiye'nin önünde Avrupa içinden çok önemli bir örnek bulunmakta. Burada virüsü kapan ama semptomları sonradan çıkan kişiler kayak yapmaya, deniz kenarına, kalabalık yemeklere gitti, şehir değiştirdi. Herkes virüsü kapabilir ve hastanede tedavi olmak zorunda kalabilir. Bununla şu aşamada savaşmanın tek yolu ne yazık ki yayılmasını önlemek. Buradakiler zamanında önlem almadığı için virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ev hapsinde" açıklamasını yaptı.

Fatih ŞENDİL