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Kapıların açılacağını uman sığınmacılar sınırda bekliyor

Kapıların açılacağını uman sığınmacılar sınırda bekliyor
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Türkiye'deki sığınmacıların Edirne'deki Avrupa sınırında bekleyişleri 18. gününe girdi. Kente gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor. En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının da Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor. Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı zor şartlarda mücadele veriyor. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle derme çatma çadırlarında kalan sığınmacıların eşyalarının pek çoğu ıslandı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi de hastalıkların artmasına neden oldu.

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