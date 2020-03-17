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Haberler > Gündem > Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek

(), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek

Milli Eğitim Bakanlığı MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek

17.03.2020, 17:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,17:37

(), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek. Bakanlık, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını yarın duyuracak.

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