Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını yarın gerçekleştirecek. Bakanlık, 9-13 Mart'ta tercihleri alınan kadrolar için 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını yarın duyuracak.
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