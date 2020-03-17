‘Seyahat edenler hastalığı taşıdı’

İtalya'da yaşayan Uzman Doktor Meral Pasin, bu dönemde yapılan seyahatlerin tehlikesine dikkat çekti. Gereksiz seyahatlerin azaltılması gerektiğini belirten Dr. Pasin, "İtalya'da bu yüzden virüs, hastalık olmayan bölgelere de taşındı. Biz bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Buradan Türk vatandaşlarına şöyle bir önerim var: sevdiklerimizin yanına ulaşmak istiyoruz ya da hastalığın görülmediği yere götürmek istiyoruz ama şu an seyahat için uygun bir zaman değil" dedi.

BESLENMEYE DİKKAT EDİN

Yetkililerin açıkladığı önlemlere uyulmasını isteyen Pasin, "Gereksiz yere insanlara yakın temasta bulunmaktan kaçının. Söylenen önlemleri yerine getirin ve çok sakin olun. İtalya geç kaldı ancak Türkiye şu anda çok iyi bir mücadele veriyor. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını düşünüyorum. Ama birey olarak Türkler buradakilerin yaptığı hataları yapmasın. Birincisi 'Ben gencim bana bir şey olmaz' mantığından sıyrılsınlar. Düzenli beslenme, D vitamini ve Omega-3 olmak üzere vücut dirençlerini diri tutsunlar. Çörekotu yağı ve yeşil sebze ve çerez gibi sindirim sistemlerini güçlendirecek besinlere yönelsinler. Önümüzdeki 10 gün içerisinde biz hem iyileşme sayılarımızda artış bekliyoruz hem de ölüm sayılarında artış bekliyoruz. Bu da hükümetin aldığı kararlara uymamasının sonucunda olan ölümler. Lütfen evinizde kalın ve gerekmedikçe dışarı çıkmayın" ifadelerini kullandı.