Sığınmacıların umut bekleyişi 18’inci gününde

Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için mücadelesi devam ediyor. En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının Pazarkule- Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor. Geceyi çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı zor şartlarda mücadele veriyor. Dünkü sağanak nedeniyle derme çatma çadırlarında kalan sığınmacıların eşyalarının pek çoğu ıslanmıştı. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi de pek çoğunun rahatsızlanmasına neden oldu. Sığınmacılar; tazyikli su, gaz bombaları ve mermilerle acımasızca müdahalesine rağmen hala Yunanistan'ın kapıyı açacağını düşünerek umut bekleyişini sürdürüyor.