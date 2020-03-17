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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dörtlü zirve sonrasında açıklama

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dörtlü zirve sonrasında açıklama

17.03.2020, 19:48 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,19:49

Son dakika... Başkan yaptığı dörtlü zirvenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

"BİR AN ÖNCE..."

Başkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik. Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk. Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Başkan Erdoğan Avrupalı liderlerle video konferansla görüştü

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