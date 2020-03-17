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: müdürlüklerinden flaş korona kararı!

Son dakika: Nüfus müdürlüklerinden flaş korona kararı!

17.03.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,17:17

müdürlükleri, zorunlu ve acil haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını yarından itibaren randevusuz almayacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü; randevu sisteminde yapılan düzenleme ile biyometrik veri alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi başvurularında randevulu işlem süresi 8 dk'dan 30 dk'ya çıkarıldı.18 Mart 2020 tarihinden itibaren zorunlu ve acil haller dışında T.C. Kimlik Kartı, Pasaport ve Sürücü belgesi müracaatları randevusuz kesinlikle alınmayacak.

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