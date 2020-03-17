Umre’den dönenler yurtlara yerleştiriliyor

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda, Isparta'daki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler başka bir yurda nakledildi. Süleyman Demirel Havalimanı'nda ilk kontrolleri yapılan vatandaşlar da polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi. Yurt binasında ve çevresinde ekipler hijyenle ilgili önlemler aldı. Ankara ve Konya'da da yurtlarda karantinaya alınan herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ve personelin 24 saat hizmet verdiği belirtildi.