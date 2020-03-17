  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Umre’den dönenler yurtlara yerleştiriliyor

’den dönenler yurtlara yerleştiriliyor

Umre’den dönenler yurtlara yerleştiriliyor
Giriş Tarihi: 17.3.2020

Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina süresini geçirmeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda, Isparta'daki Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler başka bir yurda nakledildi. Süleyman Demirel Havalimanı'nda ilk kontrolleri yapılan vatandaşlar da polis eşliğinde otobüslerle yurda getirildi. Yurt binasında ve çevresinde ekipler hijyenle ilgili önlemler aldı. Ankara ve Konya'da da yurtlarda karantinaya alınan herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ve personelin 24 saat hizmet verdiği belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Umre’den dönenler yurtlara yerleştiriliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA