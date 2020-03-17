Yazlıkçılar erken geldi

Türkiye'de korona virüs vakasının görülmesinin ardından okulların tatil edilmesiyle birlikte, tatil beldelerinde yoğunluk arttı. Büyük şehirlerden Çeşme, Urla ve Seferihisar'daki tatil beldelerine gelen yazlıkçılar, yaz gelmeden evlerini açtı. Çeşme Alaçatı'da dondurmacılık yapan Ahmet Bağcı, "Vatandaşlar korona virüs konusunda temkinli. Burada huzur var" dedi. İstanbul'dan Alaçatı'daki yazlığına gelen Metin Baş ise, "Burada bu tarz virüslerin bulunmadığını düşünüyoruz" diye konuştu. Yine İstanbul'dan yazlığına gelen Dilek Baş da, "Umarım sağlıklı ve hafif atlatarak bu virüsü geçiririz" dedi.