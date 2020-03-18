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31 milletvekili kendini izole etti

31 milletvekili kendini izole etti
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Başkanı , Meclis çalışmalarına ara verilip verilmeyeceği konusunda, "Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı bir değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen bir kanun teklifi vardı. Onun bitimine kadar, en azından bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri ya da meclis çalışanlarında korona virüsü tespit edilmediğini açıkladı. Meclis çalışmalarına ara verilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Şentop, "31 milletvekilimiz kendini izole etti" dedi. Umreden gelen vekillerin VIP'den kaçtığı iddiasını da yalanlayan Şentop, "Mart ayı başından bu yana umreye giden ya da dönen vekil yok" dedi.

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