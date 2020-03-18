86 yeni doğal sit alanı ilan edilecek

Bakanlık, türkiye'de 2023'e kadar tüm korunan alanları, ülke yüz ölçümünün yüzde 17'sine ulaştırmayı hedefliyor. Tescile yönelik idari işlemlerin başlatılacağı çalışma çerçevesinde sit alanı ilan edilen alanlarda yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmek istenen projelere maddi destek sağlanabilecek.

EGE'DE DE 10 İLÇE VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10'u İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 86 yeri daha "doğal sit alanı" olarak tescilleyecek. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'de doğal sit alanları ülke topraklarının yüz ölçümünün yüzde 2.5'ine denk geliyor. Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin, ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla 2023'e kadar tüm korunan alanların ülke yüz ölçümünün yüzde 17'sine ulaştırılması hedefleniyor. Aydın'ın Efeler ilçesindeki İmanköy ve Gölcük mahalleleri, Kuşadası ilçesinde Türkmen ve Yaylaköy mahalleleri, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Elmaağacı Köyü, Naldöken Mağarası, Sarıkız Mevkisi, Simav ilçesindeki Kocain Mağarası Tescilli Meşe ve Çınar Ağaçları, Örencik Köyü, İnçal Mağarası, Uşak'ta Yenişehir Köyü, Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı ve Düzköy Vadisi doğal sit alanı ilan edilecek. İzmir'in Dikili ilçesindeki Nebiler Şelalesi ve Mağaraları, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Girmeler Mahallesi, Muğla- Aydın Latmos (Beşparmak Dağları), Muğla'daki Kazan Tepeleri ve Köyceğiz'de belirlenen alan da doğal sit alanı ilan edilecek.