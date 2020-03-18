Altun’dan OHAL iddiasına yalanlama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsü tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer alan açıklamada Altun, koronavirüs ile mücadelenin son derece şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, korona virüsü ile ilgili alınan tedbirlerle ilgili spekülatif haberlere itibar edilmemesini istedi. Altun, "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlaması getirileceği yönündeki söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımlar gündemimizde yok" dedi.