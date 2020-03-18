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Altun’dan iddiasına yalanlama

Altun’dan OHAL iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 18.3.2020

İletişim Başkanı , koronavirüsü tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın resmi sitesinde yer alan açıklamada Altun, koronavirüs ile mücadelenin son derece şeffaf, kararlı ve akılcı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, korona virüsü ile ilgili alınan tedbirlerle ilgili spekülatif haberlere itibar edilmemesini istedi. Altun, "Olağanüstü Hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ya da seyahat kısıtlaması getirileceği yönündeki söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Bu tür kapsamlı kısıtlayıcı adımlar gündemimizde yok" dedi.

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