Aşı için ilk test yapıldı

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NIAID) yapılan açıklamada, korona virüsüne karşı geliştirilen aşı deneye katılan ilk gönüllüye ilk test uygulandı.

ABD'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşı gönüllü olarak deneye katılan bir kadına uygulandı. Aşı 43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller'e uygulandı. Haller, "Herke kendisini çaresiz hissediyor. Bu benim için çocuklarım ve diğer insanlar için iyi bir şey yapabilmem adına kolay kolay ele geçirilemeyecek bir fırsat" ifadelerini kullandı. ABD'li yetkililer, eğer her şey plana göre giderse, aşının bir veya bir buçuk yıl içinde hazır olacağını belirtiyor.



30 dakikada tespit

Rusya'da faaliyet gösteren Rus Direkt Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve Japonya ortak girişimiyle, korona virüsünü 30 dakika tespit eden bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.