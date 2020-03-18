  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Aşı için ilk test yapıldı

Aşı için ilk test yapıldı

Aşı için ilk test yapıldı
Giriş Tarihi: 18.3.2020

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NIAID) yapılan açıklamada, korona virüsüne karşı geliştirilen aşı deneye katılan ilk gönüllüye ilk test uygulandı.

ABD'de korona virüsüne karşı geliştirilen aşı gönüllü olarak deneye katılan bir kadına uygulandı. Aşı 43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller'e uygulandı. Haller, "Herke kendisini çaresiz hissediyor. Bu benim için çocuklarım ve diğer insanlar için iyi bir şey yapabilmem adına kolay kolay ele geçirilemeyecek bir fırsat" ifadelerini kullandı. ABD'li yetkililer, eğer her şey plana göre giderse, aşının bir veya bir buçuk yıl içinde hazır olacağını belirtiyor.

30 dakikada tespit
Rusya'da faaliyet gösteren Rus Direkt Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yayınlanan basın açıklamasında, Rusya ve Japonya ortak girişimiyle, korona virüsünü 30 dakika tespit eden bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aşı için ilk test yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA