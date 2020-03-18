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Avrupa’daki Türklerin tahliyesi başladı

Avrupa’daki Türklerin tahliyesi başladı
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Türkiye korona virüsü nedeniyle yurtdışından ülkeye dönmek iste-yen vatandaşların başvurularını aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında yaşayan Türklerin 34 seferle ülkeye getirileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "3 bin 614 vatandaşımız yurda dönmek için başvurdu. Vatandaşlarımız döndükten sonra 14 gün karantina ve gözetim altında olacak. THY dönüşler için 34 sefer planladı. Fiyatları da makul tuttu. Vatandaşlarımız uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecek" dedi.

20 ÜLKE İLE UÇUŞLAR DURDU
6 ülkeyle daha uçuşların durdurulduğunu da duyuran Çavuşoğlu, "Toplamda 20 ülke ile daha uçuşlar durdu. Fas uçuşları durduracağını duyurdu. Bin 500 vatandaşımız var Fas'ta. Onların da mağdur olmaması için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz" diye konuştu.

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