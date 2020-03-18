Başkan Erdoğan'dan koronavirüs toplantısı öncesi açıklama

Gözler Başkan Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü'nde yapılacak Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na çevrildi. Toplantı sonrası açıklanacak olan kararlar koronavirüsle yapılacak mücadeleyi doğrudan etkileyecek. Erdoğan toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kovid19 ile mücadele ederken tüm ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. bunun için özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah bu zoru birlikte başaracağız." dedi.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs için Türkiye tedbirlerini en yüksek seviyeye çıkardı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen olan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs hastalığı ile ilgili değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızın ardından milletimize sesleneceğiz. Detaylı bir şekilde dünyada ve ülkemizdeki durumu anlatacağız. Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulması ile ilgili sağlık önlemleri ve tedbirleri hayata geçirdik, devam edeceğiz. Gönüllü ve zorunlu karantina ile hayatı durdurması yanı sıra ekonomik boyutları da olacaktır. Bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme ve ekonomiyi ayakta tutma gibi bir zorunluluğumuz var. İşlerin yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız. Kovid-19 ile mücadele ederken sanayi ve ticarette çarkları çevirmek elbette kolay değildir. Özel sektörün de sorumlulukları vardır. Bunu atlattığımızda önümüzde bizi bekleyen daha güzel günlerin oldupunu görüyoruz. Sabır ve dua ile bugünleri aşacağımızı umuyorum.

Üretimde alternatif denince akla ilk gelen yerlerden biri Türkiye'dir. Petrol fiyatlarındaki düşüş ülkemize büyük avantaj sağlayacaktır. Hastalığı kontrol altında tutarak birkaç haftayı atlatabilirsek umduğumuzdan daha güzel günler bizi bekliyor. Dirayet göstermemiz gerekiyor. Sizlere güveniyorum, birlikte aşacağımıza da inanıyorum.

Şu an en iyi konumda biz varız. Bizden sonra Almanya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın durumu bizle mukayese edilmeyecek kadar kötü. Virüs ile ilgili alacağımız tüm kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şöyle bir planı uygun bulduk.

Bilgilendirme noktasında, süreci yöneten Sağlık Bakanı'mız olması hasebi ile bakanımıza 5 dakikalık bir süreç, kabine üyelerimizin 3, STK'ların 3'er dakika konuşma süresi olacak.