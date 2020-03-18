Bodrum’a Çeşme’ye gelmeyin uyarısı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, okulların tatil edilmesi ve salgın tehlikesi nedeniyle tatil beldelerine akın edenleri uyardı. Aras, "Lütfen evinizde kalın. Eğer Bodrum'da aşırı nüfus artışı olursa sağlık hizmetleri yetersiz kalır" dedi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da ,"Çeşme'ye gelmeyin. Çok soğuk. Hijyen kurallarına uyalım, zorunlu olmadıkça seyahat etmekten kaçınalım. Tehlike bitene kadar tedbirli olalım" dedi.