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Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele toplantısına başkanlık edecek

18.03.2020, 09:40

İletişim Başkanı Altun, 'ın çarşamba günü yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı yapılacak.

Pazartesi günü, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek" demişti.

Toplantı saat 14.00'te başlayacak. Başkan Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapacak.

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