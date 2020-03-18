Erdoğan başkanlığındaki Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda dikkat çeken görüntü

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıya katılanların arasında, geniş mesafelerin bırakıldığı objektiflere yansıdı.

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıya katılanların arasında, geniş mesafelerin bırakıldığı objektiflere yansıdı.